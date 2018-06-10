الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

تمكنت الأجهزة الامنية من السيطرة على شجار عائلي، وقع فجر اليوم، الأحد، في بلدة بني نعيم، أدى إلى إحراق أربعة منازل بشكل جزئي، كما أصيب شخصان على الأقل جراء الشجار.





وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات: إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثمانية أشخاص من المشاركين بالشجار، وتم إعادة الهدوء إلى البلدة.





وأضاف: أن شخصين أصيبا خلال الشجار، وتم نقلهما إلى المشافي لتلقي العلاج، وقد وصفت حالتيهما بالمتوسطة.





وتابع، بعد اندلاع الشجار، دفعت الأجهزة الأمنية بالقوة المشتركة إلى بني نعيم؛ للسيطرة ومنع امتداده وللحفاظ على الممتلكات البشرية والمالية.





وقد تم العمل على إخماد حرائق اندلعت بشكل جزئي في أربعة منازل، جراء الشجار.





وأضاف ارزيقات: "لقد باشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادث، فيما لا زالت القوة الأمنية المشتركة منتشرة في بني نعيم لضمان فرض النظام والأمن العام".

رام الله - دنيا الوطن