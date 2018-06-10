(يسرائيل هيوم): الجزائريون والأتراك سيساندون فلسطين في الجمعية العامة الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء المقبل، نقاشاً خاصاً حول الوضع في قطاع غزة.وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن مشروع القرار الذي ستجري مناقشته مماثل للقرار الذي طرح في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، للتنديد بإجراءات إسرائيل في غزة، والذي تم رفضه بسبب (الفيتو) الأمريكي.وقال منصور: "إن أعمال إسرائيل في غزة، تثبت الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني".ووفقاً لصحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن تركيا تقف وراء المبادرة لعقد الجلسة الطارئة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، قرر نقل الحلبة إلى الجمعية العامة، حيث توجد غالبية مؤيدة لخصوم إسرائيل.وتُضيف الصحيفة، أن الأتراك، بالتشاور مع الجزائريين والفلسطينيين، نسخوا صيغة قرار مجلس الأمن "إنهاء الحصار وإنشاء قوة دولية لحماية الفلسطينيين في غزة".ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى تبني قرار يدين "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل إسرائيل في غزة.وهاجم داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، التحركات التركية وقال: "للأسف، بدلاً من إدانة حركة حماس، هناك دول تسعى إلى تلبية احتياجاتها السياسية الداخلية عن طريق الإضرار بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة".