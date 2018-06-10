البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية



وأضاف: أن مئات الآلاف من الفلسطينيين، زحفوا نحو المسجد الأقصى والقدس في الجمعة الرابعة من شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن اجتياز الحواجز والجدران والوصول للأقصى، هو أحد أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والتهويد والتمييز العنصري.



ووجه البرغوثي التحية لمئات الشباب، الذين تسلقوا الجدار وأصيب بعضهم بالجراح من أجل الوصول للمسجد الأقصى.





وطالب البرغوثي كل المؤسسات الدولية، أن تقوم بواجبها في ردع جيش الاحتلال عن ارتكاب جرائم جديدة، بعد إقدامه على قتل الشهيدة الباسلة رزان النجار، وقتل اربعة مواطنين جدد، وجرح العشرات بالرصاص المتفجر يوم الجمعة.



وقال البرغوثي: إن الوفاء لروح الشهيدة النجار، يتطلب من الجميع المشاركة اليوم، في مسيرات المقاومة الشعبية، وفي الوصول للقدس والمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في أداء صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى: إن فلسطين شهدت في يوم القدس مسيرات شعبية ضخمة، وإن تهديدات الاحتلال وحشوده العسكرية، لم توقف مسيرة القدس الكبرى في قطاع غزة، ولم تُفلح في إضعاف المقاومة الشعبية المتصاعدة.