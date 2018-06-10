الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة بخصوص قطاع غزة، تعتبر استكمالاً لحملة الأكاذيب والأضاليل التي يطلقها في محاولة للتغطية على جرائم قوات الاحتلال الفظيعة، التي ترتكبها حكومته، وجيشه، ضد شعبنا العربي الفلسطيني الصامد، وضد أرضنا ومقدساتنا.وأكد المتحدث الرسمي على أن المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا البطل، هي جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني المترابط والمتكامل والمستمر، الذي يسعى إلى التخلص من الاحتلال والظلم والاضطهاد، ونيل الحرية والاستقلال.وشدد المتحدث الرسمي على أن نتنياهو يصر على الاستمرار في أكاذيبه وأضاليله، عندما يفتش عن مزيد من الحجج الواهية للتغطية على (جريمة العصر) المتمثّلة بحصار قطاع غزة والمتواصلة منذ أحد عشر عاماً، والتي تخللتها ثلاثة حروب إجرامية، أدت إلى انهيارات متتابعة طالت مختلف مستويات حياة أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في القطاع.وطالب المتحدث الرسمي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل؛ لفرض قوانينه التي تنص على وقف الحصار والعدوان، الذي يقوده نتنياهو وحكومته وجيشه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.