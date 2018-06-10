بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

خلال مداهمات واسعة، نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، في مختلف أنحاء الضفة المحتلة، اعتقل ستة شبان من قريتي النبي صالح وبيت ريما برام الله.





واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء مجد، وجبر، وحماس عوض الريماوي من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، عقب اقتحام البلدة، فيما سبق ذلك اعتقال ثلاثة آخرين لم تُعرف أسماؤهم بعد من بلدة النبي صالح.





واندلعت مواجهات في قرية كفرعين شمال غرب رام الله، عقب انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيت ريما.





واعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على الأهالي في شارع الشهداء بمدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم دون اعتقالات.





واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، قرية أبو ديس قضاء القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة شبان منها.





وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: وليد شرف، ومحمد سعيد الأفندي، وحذيفة بدر.





أما في طولكرم، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على مركبة في مخيم نور شمس، فجر اليوم، واعتقلت أربعة شبان، كانوا يستقلونها، لم تعرف هويتهم بعد.

رام الله - دنيا الوطن