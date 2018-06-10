الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل عين سينيا ويعيق الخارجين من رام الله

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حركة المواطنين الخارجين من رام الله، بعد أن نصبت حاجزاً على دوار قرية عين سينيا شمال المدينة.





وقالت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، احتجزوا عشرات المركبات الخارجة من رام الله، ودققوا في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.





كما أغلقت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، حاجز بيت إيل في الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور، فيما اعتقلت شاباً خلال مروره عن الحاجز.

رام الله - دنيا الوطن