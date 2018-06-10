الاحتلال يخطر بهدم منازل في قرية (الغراء) مسلوبة الاعتراف غرب النقب

قامت وحدات (يوأف) التابعة لسلطة (توطين البدو) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بإلصاق أوامر هدم على ثلاثة بيوت في قرية (الغراء) مسلوبة الاعتراف غرب النقب.





واقتحمت قوات شرطة الاحتلال ووحدات (يؤاف)، إضافة لموظفي سلطة (توطين البدو) قرى النقب مسلوبة الاعتراف، (الغراء والفرعة والهواشلة)، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على عدد من البيوت في قرية الغراء، إلى جانب تهديد عدد من أهالي القرى بدفع غرامات مالية عالية إذا لم يقوموا بهدم منازلهم بأنفسهم.





وشهدت قرية الغراء في النقب خلال الشهر الماضي، هدماً ذاتياً لمنزلين في أعقاب ضغط وتهديد موظفي السلطات للأهالي، بدفع غرامات باهظة وهدم بيوتهم على أيدي عناصر وحدات (يؤاف) المجهزة بعتاد كبير، إذا لم يقوموا بهدم بيوتهم بأنفسهم.





ودأبت سلطة (توطين البدو) الإسرائيلية منذ مطلع العام 2017، على استعمال أسلوب التهديد بأوامر الهدم وبفرض غرامات مالية كبيرة بشكل واسع في النقب، وتم اعتبار هذه الغرامات الباهظة أسلوباً قانونياً، حيث حكمت السلطات على ستة أفراد من أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، بدفع مبلغ 260 ألف شيكل تسديدًا لتكاليف أربع عمليات هدم، قامت بها وحدات (يؤاف) للقرية.

رام الله - دنيا الوطن