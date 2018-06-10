غداً.. إغلاق حاجز قلنديا لـ 22 ساعة أمام حركة السيارات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن إغلاق حاجز قلنديا أمام حركة السيارات ذهاباً وإياباً، لمدة 22 ساعة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين، حتى العاشرة من صباح الثلاثاء، واقتصار العبور في المعبر على حركة المشاة فقط.ويأتي هذا القرار، في ضوء توافد آلاف المواطنين، الذين سيحيون ليلة القدر غداً الاثنين، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، والمرور عبر الحاجز.