شؤون فلسطينية

الطقس: صافٍ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ومغبراً

الطقس: صافٍ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ومغبراً
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً باردة نسبياً خاصة فوق الملرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/06/11: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/06/12: يكون الجوغائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار المحلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى  متوسط  ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/06/13: يكون الجوغائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة  السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 27-18 25-18 بيت لحم 30-19 27-18 25-18
رام الله والبيرة 28-18 26-17 24-17 طولكرم 31-22 28-21 27-21
نابلس 31-20 28-19 26-19 قلقيلية 31-22 28-21 27-21
جنين 34-22 31-21 29-21 سلفيت 30-19 27-18 25-18
طوباس 34-22 31-21 29-21 روابي 31-19 28-18 26-18
الخليل 29-18 27-17 25-17 غزه 28-23 27-22 26-22
أريحا 40-26 37-25 35-25 خانيونس 28-23 27-22 26-22
الأغوار الشمالية 38-24 35-23 33-23 رفح 29-22 28-21 27-21
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة

قيادي بالمنظمة: طالبنا الرئيس بضرورة استكمال صرف المتبقي من الراتب لموظفي غزة

الأمن الوطني يعتذر للقاضي النتشة وإجراءات صارمة بحق من اعتدى عليه

الأمن الوطني يعتذر للقاضي النتشة وإجراءات صارمة بحق من اعتدى عليه

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

كاتب إسرائيلي: حماس تُسيطر على غزة لكن الجهاد الإسلامي تتولى التصعيد

كاتب إسرائيلي: حماس تُسيطر على غزة لكن الجهاد الإسلامي تتولى التصعيد

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

(يسرائيل هيوم): الجزائريون والأتراك سيساندون فلسطين في الجمعية العامة الأربعاء

(يسرائيل هيوم): الجزائريون والأتراك سيساندون فلسطين في الجمعية العامة الأربعاء

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

المفتي العام: أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد باليوم نفسه

المفتي العام: أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد باليوم نفسه

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 2723 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

الشرطة توقف شجاراً عائلياً في الخليل نجم عنه حرق أربعة منازل

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

محكمة الاحتلال تنظر في التماس ضد تهجير حي سكني في سلوان

المفتي العام: أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد باليوم نفسه

المفتي العام: أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد باليوم نفسه

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لم توقف مسيرات المقاومة الشعبية

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

الحكومة: المسيرات الشعبية السلمية التي ينظمها شعبنا جزء من نضالنا الوطني الفلسطيني

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

بينهم ثلاثة أشقاء.. الاحتلال يعتقل 13 شاباً وسط مداهمات واسعة في الضفة

الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل عين سينيا ويعيق الخارجين من رام الله

الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل عين سينيا ويعيق الخارجين من رام الله

منوعات

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

حظرته الكويت وسمحت السعودية بعرضه..تعرف على قصة الفيلم المحظور منذ 40 عاماً

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

رغم ابتعادها عن الفن .. حلا شيحا غاضبة من جمهورها سبب فعلتهم

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

إعلاميتان أردنيتان تثيران الغضب بسبب مافعلاه بمشتركة على الهواء مباشرة!

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

عربي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

المغرب ينقذ مئات المهاجرين في المتوسط والأطلسي

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

مصرع ثلاثة سعوديين بسبب قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن

مصرع ثلاثة سعوديين بسبب قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان