الطقس: صافٍ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ومغبراً

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 27-18 25-18 بيت لحم 30-19 27-18 25-18 رام الله والبيرة 28-18 26-17 24-17 طولكرم 31-22 28-21 27-21 نابلس 31-20 28-19 26-19 قلقيلية 31-22 28-21 27-21 جنين 34-22 31-21 29-21 سلفيت 30-19 27-18 25-18 طوباس 34-22 31-21 29-21 روابي 31-19 28-18 26-18 الخليل 29-18 27-17 25-17 غزه 28-23 27-22 26-22 أريحا 40-26 37-25 35-25 خانيونس 28-23 27-22 26-22 الأغوار الشمالية 38-24 35-23 33-23 رفح 29-22 28-21 27-21

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً باردة نسبياً خاصة فوق الملرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الاثنين 2018/06/11: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الثلاثاء 2018/06/12: يكون الجوغائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار المحلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاربعاء 2018/06/13: يكون الجوغائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم