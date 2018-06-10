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الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية

الحرس الثوري الإيراني يقتل تسعة أشخاص عبروا الحدود العراقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل الحرس الثوري الإيراني، تسعة أشخاص في عملية أمنية قرب الحدود مع العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية: "إن الأشخاص خططوا في شمال العراق لشن هجوم قبل عبور الحدود إلى إيران يوم الجمعة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ونوه البيان، إلى أفراد الفريق تلقوا أوامر من قيادات مجموعات في شمال العراق وكانت لديهم خطط محكمة لتنفيذ أعمال بعد التسلل إلى إيران.

ولم يفصح البيان عن تفاصيل فيما يخص هوية القتلى لكن الحرس الثوري أشار لهم كالعادة بأنهم مسلحين.

وقال البيان: "إن الحرس الثوري لم يتكبد خسائر في صفوفه في العملية التي شهدتها مدينة أشنويه في شمال غرب إيران".

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