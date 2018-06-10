مجموعة السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

رام الله - دنيا الوطنتعهد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في ختام قمتهم بمنع إيران من حيازة سلاح نووي.وتعهدت الدول في البيان الختامي بعد القمة التي استمرت على مدار يومين في لا مالبي بكيبيك على ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).من جانبه، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زملائه من قادة مجموعة السبع عبروا عن التزامهم باحتواء طموحات إيران النووية في قمتهم في كندا.وقال ترامب: "دول مجموعة السبع ما زالت ملتزمة بالتحكم في طموحات إيران النووية".وغادر ترامب قبل نهاية القمة، حيث سيتوجه إلى سنغافورة لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في لقاء وصفه بأنه مهمة سلام.