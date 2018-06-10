مصرع ثلاثة سعوديين بسبب قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن



وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في تمام الساعة الثانية و55 دقيقة من مساء أمس السبت، أعلن مركز عمليات المنطقة الجنوبية عن استهداف جماعة الحوثي لمدنيين بمقذوف نتج عنه استشهاد ثلاثة مدنيين في منطقة جازان"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



ولفت المالكي إلى أن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، مشيرا إلى أن "هذه الأعمال تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين، على حد تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة مدنيين سعوديين مصرعهم مساء أمس السبت، إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن، في منطقة جازان جنوب السعودية، بحسب ما أعلنه التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.