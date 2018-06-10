الاحتلال يعتدي على طاقم اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس السبت، على طاقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، اثناء محاولتهم تقديم الإسعافات لمصابين في حادث سير، قرب مستوطنة "غوش عصيون، جنوب بيت لحم.وأفاد محمد عوض مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم، بأنهم تلقوا بلاغا بوجود حادث سير قرب مستوطنة "غوش عصيون" وتحركوا للمكان فورا، لكن اصطدموا بمنعهم من قبل قوات الاحتلال وأفراد من الشرطة الإسرائيلية بعدم الاقتراب من المصابين، وجرت مشادة كلامية، انتهت باعتداء الجنود على الضابط جمال البلبول (51 عاما) من خلال ضربه ودفعه، مع اشهار السلاح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال عوض: "إن هذا العمل والتصرف خارج عن كل الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل لطواقم الإسعاف في الوصول للمصابين وتقديم الإسعافات".يذكر أن حادث السير وقع بين سيارتين فلسطينية وأخرى إسرائيلية، أدى الى إصابة مواطنين من مدينة الخليل، نقلا الى احد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة .