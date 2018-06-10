شؤون فلسطينية

القناة السابعة: 400 طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة منذ آذار الماضي

القناة السابعة: 400 طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة منذ آذار الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس السبت، أن 400 طائرة ورقية حارقة، أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن تلك الطائرات، أطلقت منذ بداية المسيرات عند حدود غزة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الطائرات تسببت باندلاع حرائق كبيرة، أدت إلى خسائر فادحة.

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