شؤون فلسطينية

فيديو: شبيه الراحل عرفات يُشارك بمسيرات العودة وهذه رسالته لأبو مازن

فيديو: شبيه الراحل عرفات يُشارك بمسيرات العودة وهذه رسالته لأبو مازن
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
شارك مواطن فلسطيني يُوصف بأنه شبيه الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، وذلك وفق ما أظهر مقطع (فيديو) تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المواطن، الذي تقمص شخصية وملابس الراحل عرفات: "أنا ضد قطع الرواتب، وأي عمل من شأنه إعاقة المقاومة على رأسها المقاومة السلمية، لنوصل إلى العالم أننا شعب يحب الحياة، ويبحث عن الحرية، ويكره القيود والاحتلال، كأي شعب في العالم".

وأضاف: "لا يمكن مهما كان أن أترك غزة وحيدة وتعاني، وأترك غزة دون موقف وحرية سفر أو رواتب، ونحن مع الوحدة الفلسطينية، وعلى الرئيس محمود عباس أن ينفذ قراراته في المجلس الوطني، لأنه لن يقطع راتب أحد تحت أي ظرف كان".

وتابع: "أقول لأبو مازن أنت أب الشعب الفلسطيني، وعليك أن تتحمل كل عبء موجود على الأرض الفلسطينية، وعلى عاتقك الوحدة الفلسطينية، يجب أن تنفذ دون قيد أو شرط"

 

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