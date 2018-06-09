داخلية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص تسليم جوازات السفر غداً

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم، السبت، تنويهاً بخصوص تسليم جوازات السفر بصالة أبو يوسف النجار غداً.





وقالت الوزارة: "نُنوه إلى أن العمل بصالة النجار في خانيونس غداً الأحد، سيكون مُخصصاً لتسليم جوازات السفر للمسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المُعلن أمس من حافلة رقم (1) حتى الحافلة رقم (4) فقط".





وأضافت: "تم اليوم تسليم جوازات سفر حافلة الجوازات المصرية وجزء من الحافلة رقم (1)، بينما سيتم استكمال تسليم جوازات باقي الكشف، فيما بعد، بحسب حركة السفر بمعبر رفح".

