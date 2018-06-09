الخضور: تصحيح الامتحانات يسير بوتيرة منتظمة وشارفنا على الانتهاء من اللغة العربية

خاص- دنيا الوطنأكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أن المؤشرات التي وصلت إلى الوزارة من مراكز تصحيح الامتحانات، تدل على أن عملية التصحيح تسير بوتيرة منتظمة.وقال الخضور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "شارفنا على الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات مبحث اللغة العربية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن وزارة التربية التعليم العالي، دائماً ما تنظر إلى مصلحة الطالب.وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن أسئلة الامتحانات في كافة المباحث، وضعت ضمن أسس ومعاير محددة.