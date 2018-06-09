القوى الديمقراطية الفلسطينية تدعو لوقف الإجراءات المتخذة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنجددت القوى الديمقراطية الفلسطينية (حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الاتحاد الديمقراطي- فدا) موقفها الداعي إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الوطنية في قطاع غزة.وطالبت القوى الديمقراطية الأربع في بيان صحفي مشترك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسرعة إلزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الوطني، ومنها وقف تلك الإجراءات فوراَ، والعمل على صرف كامل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، وتحمل مسؤولياتها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صمود شعبنا المحاصر في قطاع غزة، والتخفيف من معاناته.وأكدت القوى الديمقراطية، رفضها المطلق لجميع المبررات لاستمرار تلك الإجراءات ضد قطاع غزة، وعدم صرف كامل رواتب العاملين وتعرضها لخصومات جائرة، بما يخالف ذلك القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.ودعت القوى الديمقراطية، جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومؤسساته وفعالياته الشعبية، إلى رفع الصوت عالياً على المستويات كافة، ضد استمرار تلك الإجراءات، وممارسة كل الضغوط السياسية والنقابية والحقوقية لوقفها فوراَ، بما في ذلك العمل على المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية، احتجاجاً على استمرار تلك الإجراءات، وانتهاك الحقوق المعيشية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.