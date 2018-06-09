شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، أهمية توفير الخدمة الأمنية الفضلى، وبمستوى عال لجميع المواطنين أينما كان موقعهم، وذلك حرصاً على توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأن اللواء عطا الله، يرافقه العميد منير التلباني مدير إدارة العمليات والتدريب، والعميد مدحت العمري، مدير إدارة الأمن الداخلي، والعقيد الدكتور خالد السباتين، مدير ديوان مدير عام الشرطة، والعقيد ناصر أبو حنانة، مدير إدارة الحراسات، والعقيد وليد البيضة، مدير إدارة المالية، قام بزيارة لمديرية شرطة محافظة الخليل، حيث كان في استقبالهم العقيد حقوقي أحمد أبو الرب، مدير شرطة المحافظة، ونائبه وعدد من مدراء المراكز والأقسام والإدارات المتخصصة، والضباط، وصف الضباط، وأفراد الشرطة".

ونقل اللواء تحيات القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس، والدكتور رامي الحمد رئيس الوزراء ووزير الداخلية لكافة منتسبي شرطة محافظة، مؤكداً بأن الشرطة الفلسطينية ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها؛ لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الأمنية، والتوسع فيها في كل محافظات الوطن، إضافة إلى العمل على رفع المستوى الفني والإداري لكافة إدارات وأقسام الشرطة للارتقاء بمستوى الأداء الشرطي، والوصول إلى خدمة متميزة وعصرية، مشيراً إلى أن تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والسهر على راحتهم هو من أهم مرتكزات العمل الأمني.

وحث اللواء عطا لله على ضرورة بذل المزيد من العمل، خاصة في هذه الأيام الفضيلة، ونحن نستقبل عيد الفطر السعيد امتثالاً لقول الله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، مشدداً على أهمية التعامل الحضاري مع المواطنين، خاصة من العاملين في مراكز الشرطة المختلفة، والتي لها احتكاك مباشر مع المواطن في قالب من الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التفرقة في التعامل.

وأشار إلى أهمية التواصل مع أبناء المجتمع المحلي والتحاور معهم، والأخذ بمقترحاتهم بما يخدم العملية الأمنية والصالح العام، وبما يسهم في الحفاظ على نعمة الأمن التي يتمتع بها وطننا الحبيب، وبغرض الوصول أيضاً إلى شراكة حقيقية مع المواطن باعتباره محور العملية الأمنية ومفصلها، ومنوهاً في الوقت ذاته على أهمية تمتين العلاقة التكاملية مع قوى الأمن الفلسطينية الأخرى.

وفي ختام الزيارة، أكد اللواء عطا الله بأن الشرطة الفلسطينية ماضية في أداء رسالتها النبيلة، وفق توجيهات رئيس دولة فلسطين، وأن منتسبي هذه المؤسسة على العهد باقون كما أراد لهم قبطان هذه السفينة جنوداً للحق، وسنداً لكل من يلجأ إلينا لتنفيذ عدالة القانون بكل حيادية وموضوعية، وعلى أساس احترام الإنسان وصون كرامته.

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