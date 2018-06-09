مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

لقي شخص واحد على الاقل مصرعهم مساء اليوم السبت، فيما أصيب ثمانية آخرون، في تفجير وقع ببلدة الخالص في محافظة دالي شرق العراق، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية عراقية.





رام الله - دنيا الوطنوذكرت المصادر أن التفجير تم بعبوة ناسفة، مستهدفا سوقا شعبية وسط البلدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكان مصدر في الجيش العراقي قد أعلن أمس مقتل امرأة وإصابة 14 شخصا بينهم نساء وأطفال في وقت متأخر بتفجير عبوة في مدينة كركوك شمال البلاد.وقال: "إن العبوة انفجرت قرب مسجد في سوق مزدحمة عند المساء ذروة التسوق في رمضان، كما انفجرت عبوة ثانية قرب مقهى وأصابت رجلا هناك".