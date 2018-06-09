التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

رام الله - دنيا الوطنأوضح العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يهدد مقدرات المملكة العربية السعودية، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.وقال المالكي في بيان: "إن مركز عمليات المنطقة الجنوبية أعلن عن استهداف جماعات الحوثي في تمام الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم، لمدنيين بمقذوف نتج عنه مقتل مدنيين اثنين في منطقة جازان بالسعودية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأشار المتحدث إلى أن المقذوف أُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين، مشددا على أن هذه الأعمال العبثية التي تقوم بها جماعات الحوثي تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.