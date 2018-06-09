عربي

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة
رام الله - دنيا الوطن
أحكم الجيش الوطني الليبي، السبت، سيطرته بشكل كامل على منطقة "شيحة" في مدينة درنة شمالي شرقي البلاد، وذلك بعد طرد المسلحين منها.

واقتحم الجيش شيحة التي تعد آخر معاقل مسلحي ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة، ذراع تنظيم القاعدة، وتقوم وحداته بعمليات تمشيط بحثا عن عناصر التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط ما تبقى من أحياء داخل مدينة درنة بقيت خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة، وهي أحياء وسط البلاد و أجبيلة و المغار.

وفي خطوة تمثل ضربة قوية للجماعات الإرهابية وتفضح انهيارها بالمدينة، تمكنت وحدات من الجيش، الجمعة، من القبض على يحيى الأسطى عمر، مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة بمدينة درنة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة بمدينة درنة، خلال عملية نوعية محكمة.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 7 أيار/مايو الماضي بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة، كما أطلق الاثنين الماضي المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة.

أخبار ذات صلة

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

صحيفة: إسرائيل تثير دولياً ملف قواعد حماس لدى حزب الله في لبنان

صحيفة: إسرائيل تثير دولياً ملف قواعد حماس لدى حزب الله في لبنان

لواء مصري يَكشف كيفية مقتل اللواء عمر سليمان

لواء مصري يَكشف كيفية مقتل اللواء عمر سليمان

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

فيديو مُروّع: لحظة انتحار شخص من سطح المسجد الحرام

فيديو مُروّع: لحظة انتحار شخص من سطح المسجد الحرام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

منوعات

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

عربي

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة