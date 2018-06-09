طالبان توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة طالبان عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر المرتقب بعد عدة أيام.وقالت الحركة اليوم السبت، في بيان لها: "على كل المجاهدين وقف العمليات الهجومية ضد القوات الأفغانية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفطر"، مضيفة: "لكن إذا هوجم المجاهدون فسندافع عن أنفسنا بقوة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابعت الحركة: "يستثنى المحتلون الأجانب.. عملياتنا ستتواصل ضدهم وسنهاجمهم أينما كانوا".وهذه المرة الأولى التي توافق فيها حركة طالبان على وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر منذ الاجتياح الأمريكي لأفغانستان عام 2001.وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن قبل يومين وقفا أحاديا لإطلاق النار لمدة أسبوع مع حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر.وكتب غني في تغريدة أن وقف إطلاق النار سيستمر من "الـ27 من رمضان حتى اليوم الخامس من عيد الفطر"، أي بين 12 و19 يونيو الحالي.