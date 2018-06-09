ترامب : هناك فرصة "لمرة واحدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم السبت: "ان القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تمثل فرصة لمرة واحدة؛لارساء السلام بين البلدين".واضاف ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في كندا: "أشعر ان كيم جونغ اون يريد أن يفعل شيئا رائعا لشعبه ولديه هذه الفرصة ... انها لمرة واحدة" ، مشيرا الى ان الكوريين الشماليين يعملون معنا بشكل جيد للغاية؛ تحضيرا للقمة المرتقبة في سنغافورة الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتساءل ترامب: "كم من الوقت سيستغرق الامر لمعرفة ما إذا كانوا جادين ام لا؟ أعتقد انه ربما من اللحظة الأولى".لكنه حاول ايضا التقليل من التوقعات قائلا: "من يدري، قد لا ينجح ذلك، هناك احتمال قوي بأن ذلك لن ينجح واحتمال اكبر ان يستغرق الامر بعض الوقت".واضاف: "على الاقل سنجتمع وجها لوجه، آمل ان يكون التقدير متبادلا ونبدأ المسار".وغادر ترامب بعد انتهاء قمة مجموعة السبع فى كيبيك في رحلة طويلة ستأخذه الى سنغافورة، حيث ستعقد القمة صباح الثلاثاء.