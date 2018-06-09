دولي

ترامب : هناك فرصة "لمرة واحدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية

ترامب : هناك فرصة "لمرة واحدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم السبت: "ان القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تمثل فرصة لمرة واحدة؛لارساء السلام بين البلدين".

واضاف ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في كندا: "أشعر ان كيم جونغ اون يريد أن يفعل شيئا رائعا لشعبه ولديه هذه الفرصة ... انها لمرة واحدة" ، مشيرا الى ان الكوريين الشماليين يعملون معنا بشكل جيد للغاية؛ تحضيرا للقمة المرتقبة في سنغافورة الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتساءل ترامب: "كم من الوقت سيستغرق الامر لمعرفة ما إذا كانوا جادين ام لا؟ أعتقد انه ربما من اللحظة الأولى".

لكنه حاول ايضا التقليل من التوقعات قائلا: "من يدري، قد لا ينجح ذلك، هناك احتمال قوي بأن ذلك لن ينجح واحتمال اكبر ان يستغرق الامر بعض الوقت".

واضاف: "على الاقل سنجتمع وجها لوجه، آمل ان يكون التقدير متبادلا ونبدأ المسار".

وغادر ترامب بعد انتهاء قمة مجموعة السبع فى كيبيك في رحلة طويلة ستأخذه الى سنغافورة، حيث ستعقد القمة صباح الثلاثاء.

أخبار ذات صلة

طالبان توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

طالبان توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

قمة ثلاثية روسية صينية ايرانية وسط توتر مع واشنطن

قمة ثلاثية روسية صينية ايرانية وسط توتر مع واشنطن

الكرملين يتحدث عن قمة محتملة بين بوتين وترامب في فيينا

الكرملين يتحدث عن قمة محتملة بين بوتين وترامب في فيينا

وزير خارجية الأرجنتين يُكَذّب وزيرة إسرائيلية بسبب ميسي

وزير خارجية الأرجنتين يُكَذّب وزيرة إسرائيلية بسبب ميسي

نتنياهو لا يزال &#34;المُفضّل&#34; عند الإسرائيليين

نتنياهو لا يزال "المُفضّل" عند الإسرائيليين

بوتين: نشهد نتائج إيجابية في سوريا بسبب تعاوننا مع إيران

بوتين: نشهد نتائج إيجابية في سوريا بسبب تعاوننا مع إيران

بعد الانضمام لمجلس الأمن.. إندونيسيا: القضية الفلسطينية ستكون أولويتنا

بعد الانضمام لمجلس الأمن.. إندونيسيا: القضية الفلسطينية ستكون أولويتنا

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

منوعات

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

عربي

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة