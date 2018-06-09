أبو جراد لمركزية فتح: لن نقبل بتنقيط رواتب الموظفين في غزة

قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد: إن النقابة ترفض بشكل قاطع، صرف حكومة التوافق راتب شهر حزيران/ يونيو قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أن الموظفين سوف يتأثروا سلباً خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.







وتساءل أبو جراد، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية: "ماذا سيحدث للموظفين خلال شهر تموز/ يوليو؟"، لا نريد "تنقيط" الراتب بصرف 20% أو 30%، لأن ذلك يتنافى مع العدل والحق، وإنما لابد من راتب شهر آذار/ مارس 2018، بالإضافة إلى جدولة المستحقات المتأخرة منذ آذار/ مارس 2017، أو صرفها كاملة، وذلك حسب إمكانات الحكومة لجميع الموظفين، وذلك بقرار رئاسي".



رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "تبقى جريمة خصم رواتب الموظفين أرحم، أمام الفئات التي تندرج تحت بند البطالة الدائمة التي تتقاضي راتب 1000 شيكل، التي تعتبر مساعدة اجتماعية، وكذلك فئة موظفي 2005 التي تتقاضى أيضاً 1000 شيكل، بخصم50%، بالإضافة لخصم رواتب عوائل الأسرى".وتساءل مستهجناً: "ماذا سيتبقى لهذه الفئات بعد خصم 50% من راتبها، حال كان لديها قروض لأي مؤسسة؟ كم سيعطي أبناءه؟".وفيما يتعلق بحديث أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية، اتخذوا قرارات سابقة بصرف الرواتب بنسبة 70% على الأقل، قال أبو جراد مستهجناً: (صح النوم) على حد قوله، لأن قطاع غزة يعاني منذ 15 شهراً من آذار/ مارس 2017، من الإجراءات المفروضة، وليس فقط الموظفين، الأمر الذي أدى لتضرر كافة مناحي الحياة في القطاع وانهيارها".واستدرك قائلاً: "نشكر من استيقظ حتى لو متأخراً، لكن نخشى ما نخشاه أن يكون هناك شيء قادم لغزة، لافتاً إلى أن الموظفين أبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وقد التزموا بقرارات الشرعية عام 2007، لذلك يفترض بحكومة الوفاق التي تعاقب شعبنا، أن تلتزم بالحفاظ على حقوقهم".وشدد على أن حركة فتح ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بقضايا الموظفين، وإنما حكومة الوفاق الوطني، ينبغي أن تصدر بياناً توضيحياً حول آليات صرف رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن هذه التصريحات وما سبقها من تصريحات لقيادات حركة فتح عزام الأحمد ومحمود العالول مردود عليها، لأنها جعلت المواطنين يتهمون فتح بأنها تعاقب الموظفين أو أبنائها في القطاع".ودعا أبو جراد اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية والرئيس عباس، للعدول عن تلك الإجراءات، لافتاً إلى استمرار نقابة الموظفين في حراكها شبه الأسبوعي ضد سياسة الخصومات.يذكر أن عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أكد أن الرئيس محمود عباس، ومعه أعضاء المركزية، اتخذوا قرارًا سابقًا، بصرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، على الأقل بنسبة 70%، معتبرًا أنه حتى صرف الـ 70% هو أمر مرفوض.