(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة





وأشارت الصحيفة، إلى ان اندلاع الحرائق جاء بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.





وتمركزت الحرائق في كل من مستوطنة (كيسوفيم)، و(نير عام) و(بئيري).













رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، أن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، وصل إلى 17 حريقا.