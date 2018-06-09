(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، أن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، وصل إلى 17 حريقا.
أعلنت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، أن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، وصل إلى 17 حريقا.
وأشارت الصحيفة، إلى ان اندلاع الحرائق جاء بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.
وتمركزت الحرائق في كل من مستوطنة (كيسوفيم)، و(نير عام) و(بئيري).
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