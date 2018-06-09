شؤون فلسطينية

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، أن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت، وصل إلى 17 حريقا.

وأشارت الصحيفة، إلى ان اندلاع الحرائق جاء بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.

وتمركزت الحرائق في كل من مستوطنة (كيسوفيم)، و(نير عام) و(بئيري).


 


أخبار ذات صلة

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

أبو جراد لمركزية فتح: لن نقبل بتنقيط رواتب الموظفين في غزة

أبو جراد لمركزية فتح: لن نقبل بتنقيط رواتب الموظفين في غزة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

فيديو: شبان يحرقون برج مراقبة إسرائيلي بمعبر كارني

فيديو: شبان يحرقون برج مراقبة إسرائيلي بمعبر كارني

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

الشرطة الإسرائيلية تفرض قيوداً جديدة على المعتكفين بالمسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تفرض قيوداً جديدة على المعتكفين بالمسجد الأقصى

فيديو: والدة الشهيد الطفل محمد الجمل تروي قصته مع (الكمامة)

فيديو: والدة الشهيد الطفل محمد الجمل تروي قصته مع (الكمامة)

ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

ليبرمان: جنودنا احترفوا قتل المتظاهرين على حدود غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

اللواء عطا الله: يجب توفير الخدمة الأمنية الفضلى لجميع المواطنين

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

(يسرائيل هيوم): 17 حريقا اندلع منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

اللواء فرج: الرئيس يولي قضايا الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً كبيراً

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

منوعات

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

فيديو: مفاجأة صادمة.. إعلان مصري رمضاني بلحن السلام الوطني الإسرائيلي

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

عربي

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

مصرع شخص وإصابة آخرين بتفجير في ديالى شرقي العراق

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

التحالف: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة السعودية

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة

الجيش الليبي يطرد المسحلين من منطقة شيحة