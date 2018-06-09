فتح برفح تنظم وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب موظفي السلطة



وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دعمها المطلق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كافة خطواته ونظاله لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، واجهاض المؤامرات الدولية للقضية الفلسطينية وعلى رأسها ما تسمى بـ (صفقة القرن).



وأعربت الحركة عن دعمها لكل الجهود لانهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية بعيدا عن المساس بالحقوق الوظيفية والقانونية، قائلة: "إن التذرع بإنهاء الانقسام لا يتم عبر تجويع أطفالنا وعقاب أبناء الفتح دائما من خلال دعم الصامدين لإجهاض كافة المؤامرات".



بدوره، قال جلال شيخ العيد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح: "لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون القدس الشريف، وسنقف بحزم أمام كافة الإجراءات التي من شأنها تؤدي الى فصل غزة عن الدولة الفلسطينية المستقلة".



وأضاف: "نؤكد دعمنا المطلب لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، كما نؤكد على رفضنا المطلق لسياسة الاعتقال السياسي".















وأعربت الحركة عن دعمها لكل الجهود لانهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية بعيدا عن المساس بالحقوق الوظيفية والقانونية، قائلة: "إن التذرع بإنهاء الانقسام لا يتم عبر تجويع أطفالنا وعقاب أبناء الفتح دائما من خلال دعم الصامدين لإجهاض كافة المؤامرات".بدوره، قال جلال شيخ العيد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح: "لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون القدس الشريف، وسنقف بحزم أمام كافة الإجراءات التي من شأنها تؤدي الى فصل غزة عن الدولة الفلسطينية المستقلة".وأضاف: "نؤكد دعمنا المطلب لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، كما نؤكد على رفضنا المطلق لسياسة الاعتقال السياسي".

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة فتح إقليم رفح جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، وقف احتجاجية ضد سياسة قطع الرواتب عن موظفي السلطة، ووقف الإجراءات بحق قطاع غزة.