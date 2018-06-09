الشرطة الإسرائيلية تفرض قيوداً جديدة على المعتكفين بالمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال فرضت إجراءات وقيود جديدة على الراغبين بالاعتكاف في المسجد الأقصى تزامنا مع استمرار العشر الأواخر من شهر رمضان.



وأوضحت الصحيفة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه سيتم حظر بيع العصير والوجبات السريعة، وإقامة الصلاة عند بوابة دمشق في المسجد.وأضافت أن الشرطة ستمنع المصلين من إدخال الوسائد التي يصطحبونها معهم في العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف.ويعتبر أهالي المدينة أن هذه القيود والإجراءات الإسرائيلية، تأتي بهدف إشغال الرأي العام المحلي عن تبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.