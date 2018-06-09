شؤون فلسطينية

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع

نجاة مجموعة من المواطنين من قصف إسرائيلي شمال القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن طائرات سلاح الجو هاجمت مجموعة من مطلقي الطائرات الورقة شمال قطاع غزة.

وهذه المرة الأولى التي يقدم سلاح الجو الإسرائيلي فيها على استهداف مطلقي الطائرات الورقية التي تسبب حرائق في محيط غلاف غزة.

وقالت تقارير فلسطينية، إن مجموعة من المواطنين نجو من صاروخ طائرة استطلاع اسرائيلية أطلقت عليه شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق تحذيراً من طائرة استطلاع على مجموعة تشارك في تجهيز بالونات وطائرات ورقية متفجرة في شمال قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الجيش، أن قوات الاحتلال ستواصل بقوة العمل على منع استخدامها بكافة الطرق.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحرائق اندلعت في أكثر من منطقة بمحيط غلاف غزة، وذلك إثر إطلاق عدد من الطائرات الورقية على الحدود الشرقية للقطاع.

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