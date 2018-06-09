عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو هاجمت مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية في شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثنى سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح على موقف المملكة المغربية المشرف تجاه أهالينا في قطاع غزة, وذلك عقب وصول السفير المغربي لدى مصر أحمد التازي على رأس قافلة مغربية يضم طاقمها المؤلف من 165 شخصًا من أطباء وفنيين للمستشفى الميداني المغربي المقرر إقامته في غزة، وذلك ضمن قافلة مساعدات إنسانية عبرت من خلال معبر رفح البري بالتنسيق بين سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجهات الأمنية المصرية.

وأوضح السفير اللوح، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئاسة الفلسطينية ووزارتي الخارجية والصحة الفلسطينية والسفارة وكل الجهات الفلسطينية ذات الصلة كانت على تواصل مستمر مع المملكة المغربية منذ اللحظة الأولى وحتى وصول القافلة الى قطاع غزة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة استقبال من قبل وزارة الصحة برئاسة د.علاء نعيم، وبقى السفير على تواصل معه ومع ادارة معبر رفح الفلسطينية حتى وصل السفير التازي وطاقم القافله بسلام الى قطاع غزة مساء يوم أمس الجمعة، علما أن السفير دياب اللوح قد تابع منذ اللحظة الأولى مع السفير أحمد تازي لتسهيل وتأمين وصول القافلة المغربية لقطاع غزة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة بخالص شكره وتقديره لمواقف المغرب الشقيق تجاه فلسطين ودعمها اللامحدود والذي سيذكره التاريخ وابناء فلسطين في قطاع غزة، مثمناً موقف العاهل المغربي الملك محمد السادس والشعب المغربي وسفارة المغرب في القاهرة لحرصها الدؤوب على التواصل واطلاع سفارة فلسطين بالقاهرة كل ما تعلق بتأمين دخول القافله الطبية لقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

فيديو: نشطاء عرب وفلسطينيين يدعون لمسيرة برام الله لرفع الإجراءات عن غزة

فيديو: شرطي ينقذ مواطناً من الموت في نابلس

فيديو: شرطي ينقذ مواطناً من الموت في نابلس

بمشاركة الأردن وموافقة حماس.. الكشف عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية الأمريكية لغزة

بمشاركة الأردن وموافقة حماس.. الكشف عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية الأمريكية لغزة

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة (الإنجاز) بالضفة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

دويكات: أيدي خفية تدفع بالإنقسام داخل فتح والرواتب نذير إنفجار بوجه الشرعية

دويكات: أيدي خفية تدفع بالإنقسام داخل فتح والرواتب نذير إنفجار بوجه الشرعية

الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز &#34;الكونتينر&#34; شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز "الكونتينر" شمال بيت لحم

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكا للأردن

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكا للأردن

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي بغزة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي بغزة عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز &#34;الكونتينر&#34; شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز "الكونتينر" شمال بيت لحم

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكا للأردن

الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكا للأردن

(بلدية غزة) تدعو المواطنين لاتباع إرشادات للتقليل من انتشار البعوض

(بلدية غزة) تدعو المواطنين لاتباع إرشادات للتقليل من انتشار البعوض

فيديو: كليب (سيدي الشهيد).. يَلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو: كليب (سيدي الشهيد).. يَلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

حكومة إسرائيل تُوظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

حكومة إسرائيل تُوظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة

(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

"الخارجية": الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

منوعات

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

تفاصيل جديدة صادمة في قضية قتل سوزان تميمي

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

هل ظهر أحمد عز مع توأمه من زينة لأول مرة؟

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

عربي

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

فيديو مُروّع: لحظة انتحار شخص من سطح المسجد الحرام

فيديو مُروّع: لحظة انتحار شخص من سطح المسجد الحرام

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر