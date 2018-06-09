السفير اللوح يثمن دعم المغرب ويشكر المساهمين في تيسير وصول المساعدات لغزة

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة استقبال من قبل وزارة الصحة برئاسة د.علاء نعيم، وبقى السفير على تواصل معه ومع ادارة معبر رفح الفلسطينية حتى وصل السفير التازي وطاقم القافله بسلام الى قطاع غزة مساء يوم أمس الجمعة، علما أن السفير دياب اللوح قد تابع منذ اللحظة الأولى مع السفير أحمد تازي لتسهيل وتأمين وصول القافلة المغربية لقطاع غزة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.





رام الله - دنيا الوطنأثنى سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح على موقف المملكة المغربية المشرف تجاه أهالينا في قطاع غزة, وذلك عقب وصول السفير المغربي لدى مصر أحمد التازي على رأس قافلة مغربية يضم طاقمها المؤلف من 165 شخصًا من أطباء وفنيين للمستشفى الميداني المغربي المقرر إقامته في غزة، وذلك ضمن قافلة مساعدات إنسانية عبرت من خلال معبر رفح البري بالتنسيق بين سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجهات الأمنية المصرية.وأوضح السفير اللوح، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئاسة الفلسطينية ووزارتي الخارجية والصحة الفلسطينية والسفارة وكل الجهات الفلسطينية ذات الصلة كانت على تواصل مستمر مع المملكة المغربية منذ اللحظة الأولى وحتى وصول القافلة الى قطاع غزة.وتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة بخالص شكره وتقديره لمواقف المغرب الشقيق تجاه فلسطين ودعمها اللامحدود والذي سيذكره التاريخ وابناء فلسطين في قطاع غزة، مثمناً موقف العاهل المغربي الملك محمد السادس والشعب المغربي وسفارة المغرب في القاهرة لحرصها الدؤوب على التواصل واطلاع سفارة فلسطين بالقاهرة كل ما تعلق بتأمين دخول القافله الطبية لقطاع غزة.