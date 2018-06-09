دويكات: أيدي خفية تدفع بالإنقسام داخل فتح والرواتب نذير إنفجار بوجه الشرعية

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة فتح، اللواء سرحان دويكات، إن هناك أيدي خفية تدفع الأمور داخل حركة فتح وكوادرها تجاه انقسام حول موضوع الرواتب والتقاعد المبكر لكوادر الحركة، لافتاً إلى أن ذلك ينذر بانفجار في وجه الشرعية الفلسطينية ووحدة الحركة.







وأوضح دويكات، في تصريح له عبر فيسبوك، أنه يتطلب من قيادة حركة فتح أن تخرج بقرارات تعالج هذه الأزمة قبل تفاقمها، مشيراً إلى أن الذين مسهم القرار هم ضحايا الانقسام ولا يجوز التمييز تحت أي مبرر ما بين الضفة وغزة.





وأضاف: "الخيط الذي يشد عرى وحدة الوطن بين قطاع غزة المكلوم وبين الضفة التي ما زالت أرضها ومقدساتها مستباحة وينذر أهلها بعد هذا القهر بميلاد ولو بعد حين، هي عرى وحدة أبناء فتح لأن ما يسمى بالمصالحه قد تقطعت مجاذيفها واصطدمت سفينتها بأجندات وتزداد وتتكلس بأطراد مع عمر الانقسام".





وتابع: "نشعر بألم شديد ونحن نلمس هذا اليأس الذي بات يتسلل إلى نفوس خيرة كوادرنا في قطاعنا الحبيب والذي يزيد الأمر سوء هذا الظلم الذي يمس كوادرنا وأبناء الحركة من استهداف مبرمج من حركة حماس، وفي الوقت الذي يتطلب منا معالجة هذا الأمر نستمر باجرائات تنذر بكارثة على الحركه لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة"، وفق تعبيره.





وأشار دويكات، إلى أن المطلوب اليوم رفع الواقع على أبناء الحركة واعتبار ما يمس أبناء فتح في غزة يمس أبناء الحركة في الضفة وفي أي مكان لأن وحدة الحركة هي أساس مشروعنا الوطني وبدون هذه الوحدة لا يمكن التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، حسب قوله.