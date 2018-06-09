الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز "الكونتينر" شمال بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.ووفق ما أفاد به الناشط الإعلامي، محمد عوض، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (الكونتينر) شمال بيت لحم، اعتقلت الشاب عميد ياسر محمد بريغيث (26 عامًا) من سكان بلدة بيت أمر أثناء عودته من عمله في مدينة رام الله، ونقلته لجهة غير معلومة.