الرئيس عباس يهنئ العاهل الأردني بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكا للأردن

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بذكرى توليه مهامه الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.وقال الرئيس عباس، في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا): "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، يطيب لي أن اتقدم لجلالتكم ومن خلالكم لأفراد الأسرة السامية، كافة وللشعب الأردني الشقيق، بأسمى آيات التهنئة القلبية بذكرى توليكم مهامكم الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الشقيقة".وأضاف الرئيس: "ندعو الله تعالى أن يوفقكم لما فيه خير شعبكم وخدمة قضايا أمتنا وفي طليعتها قضية فلسطين التي ظلت وستظل على الدوام في وجدانكم، مؤكدين لجلالتكم اعتزازنا بعلاقات الاخوة الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، وستظل كعهدها في صلب اهتمامنا ورعايتنا لتعزيز العمل المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق لتوطيد الرؤى والمواقف حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".