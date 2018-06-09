فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

خاص دنيا الوطنتباينت آراء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) حول اختبار الورقة الثانية لمبحث الرياضيات للفرع العلمي، والتاريخ للفرع الأدبي، ما بين سهلة وصعبة."دنيا الوطن"، رصدت آراء طلبة الثانوية العامة، عبر التقرير التالي: