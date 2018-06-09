شؤون فلسطينية

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي عن امتحاني الرياضيات والتاريخ؟
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
تباينت آراء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) حول اختبار الورقة الثانية لمبحث الرياضيات للفرع العلمي، والتاريخ للفرع الأدبي، ما بين سهلة وصعبة.

"دنيا الوطن"، رصدت آراء طلبة الثانوية العامة، عبر التقرير التالي: 

 

 

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