وزير خارجية الأرجنتين يُكَذّب وزيرة إسرائيلية بسبب ميسي

رام الله - دنيا الوطنأكد جورج فوري، وزير خارجية الأرجنتين، أن المباراة الودية بين منتخب بلاده لكرة القدم ومنتخب إسرائيل، كان من المفترض أن تُجرى في حيفا، وأنه تم إلغاء المباراة بسبب نقلها إلى القدس، وأمور أخرى.وتتناقض تصريحات الوزير الأرجنتيني، مع تصريح وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف، التي قالت: إن "المباراة ولدت بسبب رغبة ميسي بزيارة القدس".وبحسب فوري، "كان من المفترض أن تقام المباراة في حيفا، والضجيج المحيط بها نشأ بسبب نقلها إلى القدس، وبسبب تزامنها تقريباً مع نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة".وأضاف أن التهديدات للاعبين وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، جاءت بعد نقل المباراة إلى القدس وحساسية الأمر، متابعًا: "يمكن تفهم قلق اللاعبين، فبعضهم لديهم عائلات".وأكد أنه لا تُوجد للأرجنتين مشكلة مع إسرائيل، وأن "الفريق لعب هناك أكثر من مرة في الماضي".وكانت ريغف، قد رفضت الادعاءات بأن مطالبتها بإجراء المباراة على ملعب (تيدي) في القدس وليس في حيفا، هو ما أدى إلى إلغاء المباراة.وقالت: "لا توجد كذبة أكبر من ذلك، لم يعترض الأرجنتينيون على اللعبة في القدس، القصة الحقيقية ليست حيفا وليست القدس، بل التهديدات لحياة ميسي".