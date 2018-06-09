نتنياهو لا يزال "المُفضّل" عند الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطننشر موقع صحيفة (هآرتس)، نتائج استطلاع رأي، أجرته القناة العاشرة، حيث تكهن بحصول حزب الليكود على 31 مقعدًا، يليه حزب (يوجد مستقبل) مع 18 مقعداً.وفي الرد على سؤال حول الشخص المؤهل لرئاسة الحكومة، من الشخصيات المعروضة في الاستطلاع، قال 39٪ إنهم يعتبرون بنيامين نتنياهو هو الشخص المناسب، فيما اختار 13٪ يئير لبيد، واختار 7٪ آفي غباي، و6٪ نفتالي بينت و4٪ أفيغدور ليبرمان.وفي صراع الأحزاب، حصل حزب المعسكر الصهيوني على 13 مقعداً مقابل 24 مقعداً في الكنيست الحالي، ووفقاً للنتائج، فإن القائمة المشتركة تحصل على 12 مقعداً، والبيت اليهودي 11 مقعداً، وميرتس سبعة مقاعد، وبعدها تأتي أحزاب كلنا ويسرائيل بيتينو ويهدوت هتوراة مع ستة مقاعد لكل منها.وتوقع الاستطلاع حصول شاس والقائمة الجديدة برئاسة النائب أورلي ليفي- أبيكسيس على خمسة مقاعد لكل منهما.