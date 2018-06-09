لواء مصري يَكشف كيفية مقتل اللواء عمر سليمان

شاهد: ما قاله اللواء المصري عن عمر سليمان..



رام الله - دنيا الوطنقال اللواء المصري السابق محمود زاهر: إنه خدم مع اللواء عمر سليمان، حينما كان الأخير رئيسًا لأركان اللواء (116)، وبعدها خدم معه في أماكن أخرى.وأفاد زاهر لقناة (LTC) المصرية، أن عمر سليمان "استشهد" ولم يتوف بمرض نادر كما هو متداول، مضيفًا: "الكثيرون نصحوه بعدم الحديث في واقعة مقتل عمر سليمان، ولكنه أصر على الحديث، لافتاً إلى أن اللواء سليمان، استشهد في سوريا في مركز المخابرات السوري، ومعه مجموعة ضخمة من عناصر مخابرات العديد من الدول، وحدثت خيانة داخل المركز، وتم تفجيره، واستشهد في هذه الواقعة"، على حد تعبيره.وأوضح اللواء المصري، أن عمر سليمان، كان في ذلك الاجتماع لوضع خطط للمنطقة، "لو تمت ما شهدت المنطقة ما تشهده الآن"، لافتًا إلى أن الاجتماع ضم قادة مخابرات "أمريكية وإسرائيلية ومصرية وأردنية وسعودية وسورية.. وأخرى".يذكر، أن وسائل الإعلام المصرية، قد أعلنت وفاة عمر سليمان في 19 تموز/ يوليو 2012، بالولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج، وأشيع أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مصر، فيما ذكرت مصادر رسمية للصحف المصرية، أن وفاته كانت في مستشفى (كليفلاند) الأمريكي أثناء خضوعه لعملية جراحية بالقلب، حيث عانى اضطرابات في الصمام.