بوتين: نشهد نتائج إيجابية في سوريا بسبب تعاوننا مع إيران

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن هنالك نتائج إيجابية ملموسة، جاءت بسبب التعاون بين روسيا وإيران في تسوية الأزمة السورية.وذكر بوتين خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة (شنغهاي) للتعاون المنعقدة في الصين: "نتعاون بنجاح في حل الأزمة السورية، ولدينا هنا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة"، مضيفًا: "أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".بدوره، أكد الرئيس الإيراني، أن نتائج التفاعل مع روسيا بشأن ضمان أمن المنطقة أصبح ملموساً، وقال: "بالنسبة لتفاعلنا في المسائل المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالنتائج تبدو أقوى كل يوم".