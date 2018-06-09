دولي

بوتين: نشهد نتائج إيجابية في سوريا بسبب تعاوننا مع إيران

بوتين: نشهد نتائج إيجابية في سوريا بسبب تعاوننا مع إيران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن هنالك نتائج إيجابية ملموسة، جاءت بسبب التعاون بين روسيا وإيران في تسوية الأزمة السورية.

وذكر بوتين خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة (شنغهاي) للتعاون المنعقدة في الصين: "نتعاون بنجاح في حل الأزمة السورية، ولدينا هنا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة"، مضيفًا: "أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

بدوره، أكد الرئيس الإيراني، أن نتائج التفاعل مع روسيا بشأن ضمان أمن المنطقة أصبح ملموساً، وقال: "بالنسبة لتفاعلنا في المسائل المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالنتائج تبدو أقوى كل يوم".

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