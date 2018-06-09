مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنه لم يُرفع الأذان الشيعي، بمسجد الحسين، الذي يعتبر أحد أبرز المساجد التاريخية بمصر.وقالت الأوقاف، في بيان مقتضب نقلته صحيفة (اليوم السابع): "لا صحة على الإطلاق لما أثير من رفع الأذان الشيعى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة"، مضيفة: "ما أشيع محض افتراء وليس له أي أساس من الصحة، وغير مسموح به بأي مسجد من المساجد".يذكر، أنه تم أمس الجمعة، تداول مقطع فيديو، لشيخ أزهري يرفع الأذان الشيعي، قيل إنه من مسجد الحسين، ما آثار استنكاراً وجدلاً لدى البعض، قبل أن توضح وسائل إعلام مصرية، أن الواقعة تعود لعام 2014 وحدثت بالعراق وليس مصر.