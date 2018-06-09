فيديو: كليب (سيدي الشهيد).. يَلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد فيديو أغنية (سيدي الشهيد)..



رام الله - دنيا الوطنانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأغنية جديدة تحمل عنوان (سيدي الشهيد) على غرار الإعلان الذي طرحته شركة (زين) بداية شهر رمضان، وحمل عنوان (سيدي الرئيس).ولاقت أغنية (سيدي الشهيد) رواجًا ومشاهدات عالية، وردود فعل متباينة على مواقع التواصل، حيث جاءت الأغنية لتحاكي أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة.واشتمل الفيديو على مجموعة من المشاهد التمثيلية والحقيقية المدمجة لمسيرات العودة المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب تجسيد تمثيلي لشخصية الشهيد المبتور القدمين إبراهيم أبو ثريا، إضافة إلى مشاهد من عمليات الاقتحام والقمع والمواجهة في ساحات المسجد الأقصى المبارك.يذكر، أن كليب الأغنية الأصلية (سيدي الرئيس)، كان يُحاكي مشاهد لبعض رؤساء العالم مثل دونالد ترامب، ودعت الأغنية لحل مشاكل العالم، من بينها القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة السورية، وأزمة ميانمار، قبل أن تُختتم بجملة (سنُفطر في القدس).