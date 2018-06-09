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وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، أن مكافحة تنظيم الدولة، في سوريا مستمر.

وقال ماتيس، عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: إن عملية المكافحة ستستمر، طالما تواجد التهديد الذي يمثله التنظيم على سوريا والعالم، مضيفًا: "أن بلاده لن تنسحب من سوريا فور تطهيرها من التنظيم، حتى لا تتيح له الفرصة للعودة".

وعن احتمالية، حدوث حرب بين الولايات المتحدة، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال ماتيس "نحن في سوريا من أجل مكافحة تنظيم الدولة، قلنا هذا بوضوح مرات عديدة"، وفق ما نقلت عنه وكالة (الأناضول).

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