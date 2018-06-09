بعد الانضمام لمجلس الأمن.. إندونيسيا: القضية الفلسطينية ستكون أولويتنا

رام الله - دنيا الوطنأكدت ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، أن القضية الفلسطينية، ستكون على أولويات بلادها، في مجلس الأمن الدولي.جاءت أقوال مارسودي، في مؤتمر صحفي عقدته بنيويورك، في أعقاب اختيار الأمم المتحدة بلادها، لعضوية مجلس الأمن في دورته المقبلة 2019-2020.وأضافت الوزيرة، أن "جاكرتا ستحفّز الدول الأخرى على العمل بفاعلية، وفي إطار المسؤولية، لمواصلة تحقيق السلام العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الدولية".