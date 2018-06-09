فيديو مُروّع: لحظة انتحار شخص من سطح المسجد الحرام

رام الله - دنيا الوطنباشرت الجهات الأمنية بالمسجد الحرام، مساء أمس الجمعة، التحقيق في حالة انتحار لوافد باكستاني، قفز من الأدوار العلوية حتى صحن المطاف، ما أدى لوفاته على الفور.ووفقًا لوكالة (سبق) السعودية، فإن الجهات الأمنية، ممثلة في قوة أمن الحرم، لا زالت تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة.إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: إنه عند الساعة 9:20 من مساء أمس الجمعة، باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام، إلى صحن الطواف بالدور الأرضي؛ ما أدى لوفاته فورًا.وتم نقل المنتحر إلى المستشفى، وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال، والتعرف على هويته، والتحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح.