شؤون فلسطينية

(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة

(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة
الكابينيت الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد جلسة نقاش، للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الأحد.

ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن (الكابينت) سيناقش منح قطاع غزة، تسهيلات أخرى.​

في سياق آخر، قال موقع (واللا): إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا أن أي جولة من القتال في غزة، ستستمر لعدة أسابيع.

وأضاف الموقع: حماس ستحاول بأي ثمن إظهار الإنجازات التي جاءت من وراء مسيرات العودة، لذا فإن هذا الأمر يضع إسرائيل أمام المحك، وستبحث وقف ذلك، بأقل الأضرار.

أخبار ذات صلة

فيديو: كليب (سيدي الشهيد).. يَلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو: كليب (سيدي الشهيد).. يَلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

"الخارجية": الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

جيش الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة

جيش الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

"الخارجية": الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الأربعاء المقبل.. اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

الأربعاء المقبل.. اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

فتح تَردُّ على تعديلات (صفقة القرن): صلابة موقف الرئيس أقوى من المؤامرة

فتح تَردُّ على تعديلات (صفقة القرن): صلابة موقف الرئيس أقوى من المؤامرة

منوعات

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

إسرائيل تستعين بعادل إمام للهجوم على حركة حماس

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تجربتها في السجن.. ولماذا قطعت علاقتها بمحمد رمضان؟

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

غضب ديانا حداد العارم ينهي مقلب رامز مبكرًا

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

زارا البلوشي تصدم الجمهور بجنسيتها الحقيقية

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

أحمد السقا يوافق على وظيفة عرضها السفير البريطاني في مصر والجمهور يسخر

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

فضل سليمان ينال لقب &#34;ملحن العام&#34; بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

فضل سليمان ينال لقب "ملحن العام" بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

عربي

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

مصر: الأذان الشيعي لم يُرفع بمسجد الحسين بالقاهرة

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر

فيديو: شاهد رد فعل المصريين بعد ظهور (علاء مبارك) بينهم

فيديو: شاهد رد فعل المصريين بعد ظهور (علاء مبارك) بينهم