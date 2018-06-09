(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تعقد جلسة نقاش، للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الأحد.ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن (الكابينت) سيناقش منح قطاع غزة، تسهيلات أخرى.​في سياق آخر، قال موقع (واللا): إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا أن أي جولة من القتال في غزة، ستستمر لعدة أسابيع.وأضاف الموقع: حماس ستحاول بأي ثمن إظهار الإنجازات التي جاءت من وراء مسيرات العودة، لذا فإن هذا الأمر يضع إسرائيل أمام المحك، وستبحث وقف ذلك، بأقل الأضرار.