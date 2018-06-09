(الكابينت) يبحث غدًا تقديم تسهيلات لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد جلسة نقاش، للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الأحد.
ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن (الكابينت) سيناقش منح قطاع غزة، تسهيلات أخرى.
في سياق آخر، قال موقع (واللا): إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا أن أي جولة من القتال في غزة، ستستمر لعدة أسابيع.
وأضاف الموقع: حماس ستحاول بأي ثمن إظهار الإنجازات التي جاءت من وراء مسيرات العودة، لذا فإن هذا الأمر يضع إسرائيل أمام المحك، وستبحث وقف ذلك، بأقل الأضرار.
من المقرر، أن تعقد جلسة نقاش، للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الأحد.
ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن (الكابينت) سيناقش منح قطاع غزة، تسهيلات أخرى.
في سياق آخر، قال موقع (واللا): إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا أن أي جولة من القتال في غزة، ستستمر لعدة أسابيع.
وأضاف الموقع: حماس ستحاول بأي ثمن إظهار الإنجازات التي جاءت من وراء مسيرات العودة، لذا فإن هذا الأمر يضع إسرائيل أمام المحك، وستبحث وقف ذلك، بأقل الأضرار.
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