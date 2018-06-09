دولي

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين
مجلس الامن
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً من ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا لعضوية مجلس الأمن لفترة من عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2019.

ووفقًا لموقع (روسيا اليوم)، فقد حصلت إندونيسيا على أصوات أكثر من جزر المالديف لتفوز بالمقعد الوحيد الذي جرى التنافس عليه لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بحصولها على 144 صوتًا مقابل 46، بينما لم يكن هناك منافس للدول الأربعة المرشحة الأخرى.

ويحتاج المرشحون، الذين ليس لهم منافس إلى الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات إجمالاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هناك 190 صوتاً في الاقتراع الذي تم أمس الجمعة.

وحصلت ألمانيا على 184 صوتا وبلجيكا على 181 وجنوب أفريقيا على 183 وجمهورية الدومنيكان على 184 في أول جولة من التصويت.

ويضم مجلس الأمن 15 عضواً بينها خمس دائمة العضوية (الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) وعشر دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.

يذكر، أن الدول الخمس التي ستترك مقاعدها بنهاية العام الحالي هي هولندا والسويد وإثيوبيا وبوليفيا وكازاخستان، فيما تشغل المقاعد الخمسة التي لم تكن مطروحة هذا العام، الكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا.

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