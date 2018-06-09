الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي دعمًا للأردن

رام الله - دنيا الوطناتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على عقد اجتماع يضم السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية، الأحد المقبل، لمناقشة سبل دعم الأردن.ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد دعا الملك سلمان، إلى الاجتماع في إطار اهتمامه بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها.وأضافت الوكالة: أن الملك سلمان، تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن، وأجرى اتصالات مع الملك عبد الله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد المقبل، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.