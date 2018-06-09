شؤون فلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين وفتى وداهمت منازل وعاثت فيها خرابا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مجدي محمد الكار (25 عاما)، ومؤيد صلاح طقاطقة (25 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في بيت فجار.

فيما اندلعت مواجهات بين الشبان و قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عابود شمال غرب رام الله.

وجرى اعتقال الفتى هندي ناصر سعد من قرية الجديرة قضاء القدس المحتلة.

وداهمت قوة للاحتلال بلدة بيت كاحل قضاء الخليل واقتحمت منزل الشيخ شفيق القواسمي في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وهو والد الشهيدين باسل وحاتم القواسمي.

واعتدت قوّة من جيش الاحتلال فجراً بالضرب على النّاشط عارف جابر وأفراد عائلته بعد اقتحام منزلهم قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ما استدعى نقلهم إلى المستشفى. .

 

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