دولي

بسبب تصرفات نتنياهو.. فيديريكا موغريني تُلغي زيارتها لإسرائيل

بسبب تصرفات نتنياهو.. فيديريكا موغريني تُلغي زيارتها لإسرائيل
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
رام الله - دنيا الوطن
اهتم الإعلام الإسرائيلي، بقضية إلغاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زيارتها التي كانت مقررة إلى إسرائيل، الاثنين المقبل.

يذكر، أنه كان من المقرر، أن تشارك موغيريني في مؤتمر اللجنة اليهودية- الأميركية الأسبوع المقبل، بمشاركة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

بدوره، قال مسؤول سياسي إسرائيلي: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يستطيع لقاء موغيريني، "لأنه لا يوجد وقت كافٍ لذلك في جدول أعماله"، فيما اعتبرت بعض الأوساط في إسرائيل تصرفات نتنياهو استفزازية.

وذكرت صحيفة (معاريف)، أن إسرائيل باتت تنتهج سياسة جديدة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ تسلّم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

فيديو: شي جين بينغ يقلد الرئيس بوتين أول وسام الصداقة لجمهورية الصين

فيديو: شي جين بينغ يقلد الرئيس بوتين أول وسام الصداقة لجمهورية الصين

تحقيق يكشف.. جرائم حرب قام بها الجنود الأستراليون في أفغانستان

تحقيق يكشف.. جرائم حرب قام بها الجنود الأستراليون في أفغانستان

ترامب يدرس العفو عن أسطورة الملاكمة &#34;محمد علي كلاي&#34;

ترامب يدرس العفو عن أسطورة الملاكمة "محمد علي كلاي"

النمسا تطرد عشرات الأئمة وعائلاتهم وتأمر بإغلاق مساجد تُمولها تركيا

النمسا تطرد عشرات الأئمة وعائلاتهم وتأمر بإغلاق مساجد تُمولها تركيا

فيديو: وفاة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين &#34;منتحراً&#34;

فيديو: وفاة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين "منتحراً"

الكشف عن تعديلات أمريكية جديدة على (صفقة القرن)

الكشف عن تعديلات أمريكية جديدة على (صفقة القرن)

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

"الخارجية": الاحتلال يَفشل في التغطية على جرائمه ضد المدنيين

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

الحمد الله: نفخر بمركز الشباب الاجتماعي وكافة المؤسسات والبنى الفاعلة بمخيم طولكرم

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

فتح تَردُّ على تعديلات (صفقة القرن): صلابة موقف الرئيس أقوى من المؤامرة

فتح تَردُّ على تعديلات (صفقة القرن): صلابة موقف الرئيس أقوى من المؤامرة

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة بالرصاص الحي والمُتفجّر

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة بالرصاص الحي والمُتفجّر

الشيوخي: انخفاض أسعار بضائع عيد الفطر لزيادة العرض وتدني القدرة الشرائية

الشيوخي: انخفاض أسعار بضائع عيد الفطر لزيادة العرض وتدني القدرة الشرائية

منوعات

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

إيناس الدغيدي تكشف لأول مرة: هذا الممثل الشهير طلب يدي للزواج

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

حرب صامتة بين بنات عمرو دياب غير الشقيقات

فضل سليمان ينال لقب &#34;ملحن العام&#34; بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

فضل سليمان ينال لقب "ملحن العام" بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

عربي

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر

الصدر: يَجب نزع السلاح في العراق بدءًا من مدينة الصدر

فيديو: شاهد رد فعل المصريين بعد ظهور (علاء مبارك) بينهم

فيديو: شاهد رد فعل المصريين بعد ظهور (علاء مبارك) بينهم

قتلى وجرحى في انفجارين متتابعين في مدينة كركوك بالعراق

قتلى وجرحى في انفجارين متتابعين في مدينة كركوك بالعراق

إيران تكشف عن تنفيذ عمليات استخباراتية في دولة عربية

إيران تكشف عن تنفيذ عمليات استخباراتية في دولة عربية