بسبب تصرفات نتنياهو.. فيديريكا موغريني تُلغي زيارتها لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطناهتم الإعلام الإسرائيلي، بقضية إلغاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، زيارتها التي كانت مقررة إلى إسرائيل، الاثنين المقبل.يذكر، أنه كان من المقرر، أن تشارك موغيريني في مؤتمر اللجنة اليهودية- الأميركية الأسبوع المقبل، بمشاركة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.بدوره، قال مسؤول سياسي إسرائيلي: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يستطيع لقاء موغيريني، "لأنه لا يوجد وقت كافٍ لذلك في جدول أعماله"، فيما اعتبرت بعض الأوساط في إسرائيل تصرفات نتنياهو استفزازية.وذكرت صحيفة (معاريف)، أن إسرائيل باتت تنتهج سياسة جديدة في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ تسلّم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.