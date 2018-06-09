شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة

جيش الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حل للطائرات الورقية الحارقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل عاجل، الصناعات الجوية العسكرية، وهواة تطيير الطائرات الصغيرة بأجهزة التحكم عن بعد، لإيجاد حل يمكن من خلاله التغلب، وهزيمة ظاهرة الأطباق الورقية، والبلالين الحارقة، المنطلقة من قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان، بعد فشل جيش الاحتلال فشلاً ذريعاً في إيجاد حل للأطباق الورقية الحارقة، التي تُطلق من حدود قطاع غزة، وأدت لأضرار جسيمة في الحقول والغابات في المستوطنات المحيطة بغزة، حيث وصلت الخسائر لملايين الشواكل.

وقال موقع (مفزاك لايف): إن الجيش الإسرائيلي، دعا كل من هو معني بالأمر للحضور لإجتماع خاص في هرتسليا، ليعرض حلولاً وأفكاراً بناءة، يمكن من خلالها إيجاد حل لظاهرة الأطباق الورقية، التي تُطلق من غزة.

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