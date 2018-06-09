الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، السبت صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وغداً الأحد، يستمر الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ومغبراً في بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ومغبرأ في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.